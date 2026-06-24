Watery Eyes Causes: आंखों से पानी गिरना अच्छी बात नहीं ! ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जानिए इसका कारण और इलाज

Watery Eyes Disease: आज के दौर में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लैपटॉप पर काम करना हो, स्मार्टफोन पर रील्स स्क्रॉल करना हो या टीवी देखना, हमारी आंखें हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। ऐसे में आंखों में थकान, धुंधलापन या पानी आने जैसी शिकायतें आम हो चुकी हैं।



अक्सर जब आंखों से पानी आता है, तो लोग सोचते हैं कि आंखें खुद को साफ कर रही हैं या यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट (आंखों के डॉक्टर) ने बताया है कि आंखों से लगातार पानी आना हमेशा स्वस्थ आंखों की निशानी नहीं होता बल्कि यह 'ड्राई आई डिजीज' (Dry Eye Disease) का एक बड़ा लक्षण हो सकता है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि सूखी आंखों (Dry Eyes) से पानी कैसे आ सकता है, लेकिन इसके पीछे का मेडिकल साइंस बेहद अलग है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह छिपी हुई बीमारी क्या है, और इससे कैसे बचा जाए।