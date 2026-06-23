Diabetes: क्या होता है ‘Dawn Phenomenon’? जानिए क्यों बिना कुछ खाए ही अचानक बढ़ जाता है ब्लड शुगर

Diabetes News : आज दुनिया में हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर कई तरह की जानकारियां बताई जाती हैं, लेकिन जब बात डायबिटीज (Diabetes) की हो, तो हर छोटी बात मायने रखती है। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीठा खाने या सही समय पर दवा न लेने से ही शुगर लेवल बिगड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24 घंटों में एक ऐसा समय भी आता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए 'सबसे खतरनाक समय' माना जाता है?



मेडिकल रिर्पोटस के मुताबिक, यह खतरनाक समय कोई और नहीं बल्कि सुबह का वक्त होता है। सुबह के समय अचानक ब्लड शुगर का तेजी से बढ़ना एक ऐसी समस्या है, जिससे दुनिया भर के लाखों डायबिटिक मरीज जूझ रहे हैं। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को 'डॉन फिनोमोनन' (Diabetes Dawn phenomenon) या 'सोमोगी इफेक्ट' (Somogyi Effect) कहा जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सुबह के वक्त आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है और आप किन आसान तरीकों से इसे मैनेज कर सकते हैं।