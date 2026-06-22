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US-Iran Islamabad Agreement: अमेरिका और ईरान के बीच शांति! क्या पाकिस्तान नए हालात का लाभ उठा पाएगा?

US Iran Peace Talk: पाकिस्तान के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू करवाना एक टेढ़ी खीर था, लेकिन शायद इससे भी बड़ी चुनौती इस कूटनीतिक सफलता को लंबे समय के रणनीतिक लाभ में बदलना होगी।

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भारत

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Swatantra Mishra

Jun 22, 2026

US Iran Peace Talk Gwadar Port Pakistan

क्या इस्लामाबाद समझौते का आर्थिक फायदा उठा पाएगा पाकिस्तान?

US-Iran Islamabad Agreement : बीते सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका और ईरान आखिरकार युद्ध रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। इस समझौते में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सराहा और उसकी प्रशंसा की। लेकिन क्या यहीं पर पाकिस्तान की भूमिका खत्म हो जाती है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार वैश्विक स्तर पर बनी नई कूटनीतिक पहचान और प्रभाव को उस दुर्लभ अवसर में बदल सकती है, जो वास्तव में देश की अ​र्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में को लाभ पहुंचाए?

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सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट ने बदल दी शहर की सूरत

एक-डेढ़ साल पहले बालोद शहर की हालत को याद करें तो चौराहों के चारों तरफ अतिक्रमण थे। दुकानें अव्यस्थित थीं। शहर के मुख्य मार्ग संकरे थे लेकिन दल्ली चौक से मधु चौक तक सड़क सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट ने बालोद शहर की सूरत ही बदल कर रख दी है।
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