US-Iran Islamabad Agreement: अमेरिका और ईरान के बीच शांति! क्या पाकिस्तान नए हालात का लाभ उठा पाएगा?

क्या इस्लामाबाद समझौते का आर्थिक फायदा उठा पाएगा पाकिस्तान?
US-Iran Islamabad Agreement : बीते सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका और ईरान आखिरकार युद्ध रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। इस समझौते में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सराहा और उसकी प्रशंसा की। लेकिन क्या यहीं पर पाकिस्तान की भूमिका खत्म हो जाती है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार वैश्विक स्तर पर बनी नई कूटनीतिक पहचान और प्रभाव को उस दुर्लभ अवसर में बदल सकती है, जो वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में को लाभ पहुंचाए?
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