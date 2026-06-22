प्रेग्नेंसी में मोटापे का डर? कहीं आप ‘Pregorexia’ की शिकार तो नहीं?

Pregorexia Culture: सोशल मीडिया के इस दौर में 'परफेक्ट बॉडी इमेज' का दबाव इस कदर बढ़ गया है कि यह महिलाओं के जीवन के सबसे खूबसूरत सफर यानी गर्भावस्था (Pregnancy) को भी प्रभावित कर रहा है। हाल के दिनों में एक नया शब्द तेजी से चर्चा में आया है- 'प्रेगोरेक्सिया' (Pregorexia)। यह कोई आम समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक और शारीरिक स्थिति है, जो न सिर्फ होने वाली मां बल्कि गर्भ में पल रहे मासूम के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर 'प्रेगोरेक्सिया' क्या है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और यह कैसे एक साइलेंट खतरे के रूप में उभर रहा है।