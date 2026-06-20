सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट ने बदल दी शहर की सूरत

एक-डेढ़ साल पहले बालोद शहर की हालत को याद करें तो चौराहों के चारों तरफ अतिक्रमण थे। दुकानें अव्यस्थित थीं। शहर के मुख्य मार्ग संकरे थे लेकिन दल्ली चौक से मधु चौक तक सड़क सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट ने बालोद शहर की सूरत ही बदल कर रख दी है। चौड़ी सड़कें, बीचों बीच डिवाइडर व डिवाइडर में स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं। वहीं इस स्ट्रीट लाइट का ट्रायल भी हो चुका है। अब विभाग व नगर पालिका मिलकर जल्द ही नियमित रूप से स्ट्रीट लाइट जलाने पर योजना बना रही हैं क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अब शहर की सड़कों का हालात बदल गए हैं। स्ट्रीट लाइटों व बिजली पोल पर भी रोशनी नजर आएगी क्योंकि तैयारी चल रही है। चौक-चौराहे साफ-सुथरे और जगमग दिखेंगे।