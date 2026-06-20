Jaisalmer: ममता भी ओढ़ी, जिम्मेदारियां भी निभाई…पिता ने संतानों के सपनों को दी उड़ान

जैसलमेर. हर बच्चा जब डरता है तो सबसे पहले मां को पुकारता है। लेकिन अगर एक दिन वह आवाज हमेशा के लिए घर से चली जाए तो... उस खालीपन को कौन भरता है? कौन बच्चों के आंसू पोंछता है, उनकी पसंद का खाना बनवाता है, स्कूल के लिए तैयार करता है, बुखार में पूरी रात जागता है और फिर सुबह खुद मजबूत चेहरा लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता है? शायद इसका जवाब केवल वही पिता दे सकता है, जिसने अपने दुख को सीने में दफन कर बच्चों की मुस्कान बचाने का फैसला किया हो। फादर्स डे पर जैसलमेर के दो ऐसे सिंगल फादर्स की कहानी सामने आती है, जिन्होंने पत्नी के निधन के बाद केवल परिवार नहीं संभाला, बल्कि अपने बच्चों के सपनों को भी टूटने नहीं दिया। उन्होंने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि घर में मां नहीं है। उन्होंने बच्चों के लिए ममता भी बनकर दिखाई और अनुशासन भी सिखाया। वर्षों बाद जब उनकी संतानें अफसर बनीं और अपने पैरों पर खड़ी हुईं, तब लोगों ने उनकी सफलता देखी, लेकिन उस सफलता के पीछे छिपी पिता की अनगिनत जागी रातें, अधूरे सपने और मौन संघर्ष बहुत कम लोगों ने देखे।