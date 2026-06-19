Jaisalmer: जासूसी के बदले भारतीय खातों से मुश्ताक को मिले पैसे, पाकिस्तान में रहने वाले भाई ने जासूसी के लिए उकसाया

एजेंसियों की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि आइएसआइ का हैंडलर खालिद भारत में केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रह रहे हैं। मुश्ताक की मौसी और बुआ का परिवार पाकिस्तान में है। मुश्ताक के चचेरे भाई नजीर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से दो साल तक उससे लगातार बातचीत कर उसका माइंडवॉश किया। जब मुश्ताक उसके प्रभाव में आ गया, तो नजीर ने उसकी बात मुख्य हैंडलर खालिद से कराई और उसे पैसों का लालच देकर जासूसी के दलदल में धकेल दिया। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियां उन खातों की पड़ताल में जुट गई है, जिनसे मुश्ताक को फंडिंग की गई। गौरतलब है कि मुश्ताक अली का खारिया गांव भारत-पाकिस्तान सीमा के बेहद समीप है। एजेंसी की टीम उसे साथ लेकर उन तमाम रास्तों, पुलों और सैन्य ठिकानों पर जा रही है, जहां से उसने वीडियो बनाए थे। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जासूसी रैकेट में मुश्ताक के कोई मददगार भी थे या नहीं और वे यह मदद अनजाने में कर रहे थे या जानबूझकर।