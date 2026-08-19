jaisalmer: बजी चुनावी रणभेरी: 9 सितंबर को जैसलमेर नगरपरिषद और 11 सितंबर को पोकरण नगररपालिका के लिए मतदान

जैसलमेर. लंंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे जैसलमेरवासियों के लिए बुधवार को चुनावी तस्वीर साफ हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 309 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना एवं परिणाम 14 सितंबर को घोषित होंगे। जैसलमेर नगरपरिषद में पहले और पोकरण नगरपालिका के लिए दूसरे चरण में मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ऐसे में अब जैसलमेर और पोकरण नगरीय क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ दावेदारों की सक्रियता भी बढऩी तय है।