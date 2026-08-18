jaisalmer: रेगिस्तान की लंबी सड़कें, चालक की थकान और सड़क सुरक्षा का अनदेखा सवाल

जैसलमेर. पश्चिमी राजस्थान की लंबी सड़कें सड़क सुरक्षा को लेकर ऐसा सवाल गहरा रहा है, जिसका जवाब केवल रफ्तार, वाहन और सड़क की स्थिति से नहीं मिलता। जैसलमेर-बाड़मेर जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में लंबी दूरी तक मालवाहक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए नींद, विश्राम और लगातार वाहन चलाने की अवधि भी सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हालांकि उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इन जिलों में होने वाले हादसों का प्रमुख कारण चालक की थकान है। सवाल यह है—लंबी दूरी तय करने वाले चालक को रास्ते में पर्याप्त और सुरक्षित विश्राम की सुविधा कितनी आसानी से मिलती है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को राज्यसभा में अवगत कराया था कि वर्ष 2017 से राज्यों से दुर्घटना आंकड़े लेने के लिए लागू संशोधित प्रारूप में चालक की थकान, उनींदापन या बीमारी से हुई दुर्घटनाओं की अलग रिपोर्टिंग का प्रावधान नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट यानी ई-डार में चालक की उनींदापन, स्वास्थ्य समस्या, लंबी दूरी और थकान जैसे कारकों से जुड़ी जानकारी ‘लंबी दूरी तय या चालक बेचैन’ श्रेणी में जुटाई जाती है।