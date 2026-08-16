Jaisalmer News: ट्रांसफार्मर के पास करंट की चपेट में आने से बाड़मेर के व्यापारी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की सूचना मिलने पर पीटीएम थाना पुलिस मोहनगढ़ अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस हादसे की परिस्थितियों और बिजली कनेक्शन जोड़ने के दौरान करंट प्रवाहित होने के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा खेत में लगे ट्रांसफार्मर के पास बिजली की लाइन जोड़ते समय हुआ।