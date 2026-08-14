जैसलमेर : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बम की चपेट में आया बैल, गंभीर रूप से घायल

जैसलमेर। लाठी कस्बे के पास स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में शुक्रवार को एक बैल बम की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट के कारण बैल के शरीर पर गहरी चोटें आईं और वह घायल अवस्था में मौके पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद भादरिया गौशाला की टीम ने मौके पर पहुंचकर बैल का रेस्क्यू किया और उसे उपचार के लिए गौशाला लेकर आई।