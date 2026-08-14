जैसलमेर : पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में बम की चपेट में आया बैल, गंभीर रूप से घायल

Jaisalmer: बम की चपेट में आने से घायल हुआ बैल। (फोटो-पत्रिका)
जैसलमेर। लाठी कस्बे के पास स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में शुक्रवार को एक बैल बम की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट के कारण बैल के शरीर पर गहरी चोटें आईं और वह घायल अवस्था में मौके पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद भादरिया गौशाला की टीम ने मौके पर पहुंचकर बैल का रेस्क्यू किया और उसे उपचार के लिए गौशाला लेकर आई।
जानकारी के अनुसार फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में मौजूद एक स्क्रैप ठेकेदार की नजर घायल बैल पर पड़ी। बैल की हालत गंभीर होने पर उन्होंने तुरंत भादरिया गौशाला को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही गौशाला की टीम सक्रिय हुई और घायल बैल को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौके पर पहुंची।
भादरिया गौशाला से जितेन्द्र सिंह राठौड़ डेढ़ा, आईदान सिंह, स्वरूप सिंह डांगरी तथा भवानी सिंह भादरिया घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने सावधानीपूर्वक घायल बैल को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद उसे उपचार और देखभाल के लिए भादरिया गौशाला लाया गया। गौशाला पहुंचने के बाद बैल को भर्ती कर उसकी स्थिति के अनुसार उपचार शुरू किया गया।
विस्फोट की चपेट में आने के कारण बैल के शरीर पर चोटें आई हैं। उसकी हालत को देखते हुए गौशाला में उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। टीम की ओर से उसके लिए आवश्यक उपचार और देखभाल की व्यवस्था की गई है। गौशाला के सदस्य लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपचार किया जा रहा है।
फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास के दौरान इस्तेमाल होने वाले बम और अन्य सामग्री के अवशेष कई बार क्षेत्र में रह जाते हैं। ऐसे में खुले क्षेत्र में विचरण करने वाले पशुओं के लिए खतरा बना रहता है। घायल बैल की घटना ने एक बार फिर फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास रहने वाले पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
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