Jaisalmer: जैसलमेर सभापति पद सबके लिए खुला, जिला प्रमुख पर लड़ाई सिमटी

जैसलमेर. प्रदेश की राजधानी जयपुर में गुरुवार को स्थानीय निकाय मुखिया और जिला प्रमुख पदों के लिए निकाली गई लॉटरी से जैसलमेर नगरपरिषद सभापति का पद जहां लगातार दूसरी बार अनारक्षित हो गया है, यानी सबके लिए मुकाबला खुला है वहीं जिला प्रमुख पद पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। इससे सीमावर्ती जैसलमेर के शहरी व ग्रामीण हलकों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरक्षण की तस्वीर सामने आने के बाद नगरपरिषद सभापति और जिला प्रमुख पद को लेकर सियासी समीकरण बनना बदलना शुरू हो गए हैं। दोनों प्रमुख पदों को लेकर सत्ताधारी भाजपा व विपक्षी कांग्रेस में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जैसलमेर नगरपरिषद सभापति पद के अनारक्षित होने से अब किसी भी वर्ग के पात्र प्रत्याशी के लिए मैदान खुला रहेगा। ऐसे में सभी वर्गों के दावेदारों के लिए राजनीतिक संभावनाएं फिर से बन गई हैं। शहर की राजनीति में सक्रिय नेताओं और उनके समर्थकों ने भी संभावित प्रत्याशियों को लेकर जोड़-तोड़ और समीकरणों पर चर्चा शुरू कर दी है।