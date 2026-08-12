जैसलमेर में फिटनेस सेंटर नहीं, बिना प्रमाणपत्र वाहन बढ़ा रहे सडक़ हादसों का खतरा

जैसलमेर. सडक़ पर दौड़ता कोई बस या ट्रक बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, लेकिन उसकी असली सुरक्षा ब्रेक, टायर, स्टीयरिंग, लाइटिंग और इंजन की तकनीकी स्थिति से तय होती है। इन्हीं मानकों की जांच के बाद फिटनेस प्रमाणपत्र मिलता है। जैसलमेर में यही बुनियादी सुरक्षा जांच स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।.नियमों में बदलाव के बाद परिवहन कार्यालय में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच बंद है। जिले में अधिकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर यानी एटीएस भी नहीं है। नतीजा यह कि फिटनेस जांच के लिए वाहन को करीब 280 किलोमीटर दूर जोधपुर ले जाना पड़ता है। आने-जाने का फेरा करीब 560 किलोमीटर हो जाता है। यहीं से सडक़ सुरक्षा का बड़ा सवाल पैदा होता है—जब जांच इतनी दूर है तो क्या हर वाहन वास्तव में समय पर फिटनेस जांच करा रहा है?