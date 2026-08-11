Jaisalmer: दोहरीकरण से बदला रूणिचा एक्सप्रेस का मार्ग, 44 फेरे परिवर्तित रूट पर

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से रामदेवरा तथा जैसलमेर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए रूणिचा एक्सप्रेस महत्वपूर्ण ट्रेन है। ऐसे समय में जब रामदेवरा में बाबा रामदेव मेले की तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रेल मार्ग से पहुंचने की संभावना है, ट्रेन के बदले मार्ग की जानकारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का मार्ग, ठहराव और संचालन स्थिति रेलवे की ताजा सूचना से जांच लेने की सलाह दी गई है। खासकर रींगस से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस अवधि में वैकल्पिक स्टेशन या दूसरी ट्रेन का विकल्प पहले तय करना होगा। दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद रूणिचा एक्सप्रेस का संचालन निर्धारित मार्ग पर बहाल किया जाएगा।