Jaisalmer: रेगिस्तान पर्यटन मॉडल: जैसलमेर का अनुभव शुष्क क्षेत्रों को दे रहा सीख

जैसलमेर. रेगिस्तान में पर्यटन का बड़ा केंद्र खड़ा करना सिर्फ होटल और सडक़ें बनाने का मामला नहीं है। यहां प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं और पर्यटक की अपेक्षाएं भी अलग हैं। देश के सबसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में शुमार जैसलमेर ने इन दोनों के बीच एक ऐसा अनुभव विकसित किया है, जिसमें किला, हवेलियां, धोरे, ऊंट सफारी, कैंपिंग, लोक संस्कृति और खानपान एक साथ पर्यटन उत्पाद बनते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर को किले और हवेलियों के शहर के साथ थार मरुस्थल, सम और खुहड़ी के लहरदार धोरों, ऊंट सफारी व रेगिस्तानी कैंपिंग से जोड़ता है। यही जैसलमेर की अन्य क्षेत्रों का सीख भी है—स्थानीय भू-दृश्य को बदलने के बजाय उसी की विशिष्टता को पर्यटन अनुभव में बदलना। जैसलमेर के धोरों पर पर्यटन का आधार किसी कृत्रिम मनोरंजन ढांचे से ज्यादा प्राकृतिक परिदृश्य है। ऊंट सफारी, जीप सफारी, कैंपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटक को रेगिस्तान के साथ सीधे जोड़ते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग सम और खुहड़ी में ऊंट सफारी व जैसलमेर के धोरों में कैंपिंग को प्रमुख पर्यटन गतिविधियों के रूप में दर्ज करता है। यह मॉडल शुष्क क्षेत्रों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यटन की पहचान बनाने के लिए हर बार प्राकृतिक भू-दृश्य को बदलना जरूरी नहीं होता।