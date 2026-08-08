Jaisalmer: छात्रसंघ चुनाव की मांग पर एनएसयूआइ का हल्लाबोल, रक्त से लिखा राज्यपाल-सीएम के नाम पत्र

कॉलेज से प्रदर्शनकारी हनुमान चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर और एनएसयूआइ जिलाध्यक्ष मानाराम के नेतृत्व में यहां कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर से रक्त निकालकर उसी से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। इस दौरान छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा और सरकार पर चुनाव करवाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। गांधी प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक नारेबाजी होती रही। इसके बाद कार्यकर्ता जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। रास्ते में भी छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए।