Jaisalmer: प्यासा रेगिस्तान: पानी की मांग बढ़ी, जल कनेक्शन की मंजूरी अटकी

जैसलमेर. रेगिस्तान में पानी की जरूरत सबसे बड़ी है, लेकिन घर तक नल पहुंचाने वाली प्रक्रिया की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। क्षेत्रवार रिपोर्ट में जैसलमेर में घरेलू जल कनेक्शन के लिए 687 आवेदन दर्ज हुए। इनमें एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ। 400 आवेदन लंबित हैं और 287 आवेदन खारिज किए जा चुके हैं। यानी जैसलमेर में दर्ज कुल आवेदनों में 58.2 प्रतिशत लंबित और 41.8 प्रतिशत खारिज हैं। स्वीकृति की हिस्सेदारी शून्य है। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के आंकड़े एक साथ देखने पर तस्वीर और बड़ी हो जाती है। तीनों जिलों में घरेलू जल कनेक्शन के लिए कुल 3070 आवेदन दर्ज हुए। इनमें 497 स्वीकृत, 1063 लंबित और 1510 आवेदन खारिज हुए। आंकड़ों का सीधा गणित देखें तो तीनों जिलों में करीब 49.2 प्रतिशत आवेदन खारिज हुए। 34.6 प्रतिशत आवेदन अभी लंबित हैं, जबकि केवल 16.2 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत हुए। सबसे बड़ा अंतर स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच है। 497 स्वीकृत आवेदनों के मुकाबले 1510 आवेदन खारिज हुए। यानी खारिज आवेदनों की संख्या स्वीकृत आवेदनों से 1013 अधिक और करीब तीन गुना है।