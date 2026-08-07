Jaisalmer: नहर किनारे मिले हिरण के अवशेष, दो शिकारी गिरफ्तार, जेल भेजा

ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया, वे केबल छोड़ भागे, अब तक दर्ज नहीं मामलालाठी. कस्बे में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगने से अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। गुरुवार देर रात चोरों ने मदरसे के पीछे स्थित सरकारी नलकूप को निशाना बनाते हुए उसकी केबल चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों की सजगता के चलते चोर अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। ग्रामीणों ने पीछा किया तो वे चोरी की गई केबल रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों की सतर्कता से सरकारी संपत्ति को नुकसान होने से बच गया। जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व भी कस्बे में ईदगाह स्कूल के पास स्थित सरकारी नलकूप की केबल अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। लगातार सरकारी नलकूपों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि नलकूपों की केबल चोरी होने से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है और विभाग को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दोनों घटनाओं के बावजूद जलदाय विभाग की ओर से अभी तक लाठी थाने में किसी प्रकार की शिकायत अथवा मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। इसके चलते पुलिस के स्तर पर भी चोरों तक पहुंचने के लिए जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग से चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाने तथा नलकूपों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने तथा सरकारी नलकूपों को निशाना बनाने वाले चोरों का पता लगाकर कार्रवाई करने की अपील की है।