Jaisalmer: पांच घरों के तोड़े ताले, एक घर से आभूषण व नकदी किए पार

पोकरण ( जैसलमेर). क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से आमजन में हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो रहे है। दो दिन पूर्व लाठी थानाक्षेत्र के खेतोलाई गांव में चोरी की घटना हुई। अब बुधवार की रात भणियाणा थानाक्षेत्र के झाबरा गांव में एक साथ 5 घरों के ताले टूटे और अज्ञात चोर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी लेकर भाग गए। गौरतलब है कि क्षेत्र के रामदेवरा गांव में लगने वाले भादवा मेले में लाखों श्रद्धालुओं की आवक होती है। आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की आवक शुरू होने वाली है। इन श्रद्धालुओं के साथ कई बार समाजकंटक भी शामिल हो जाते है, जो क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देते है। ऐसे में प्रतिवर्ष मेले के दौरान चोरी की वारदातें बढ़ जाती है। इस बार मेले से पूर्व ही चोरी की वारदातें होने लगी है। जिससे आमजन में भय का माहौल है।