Jaisalmer: गड़ीसर प्रोल अब बन रही ‘त्रिपोलिया’…एक नई प्रोल से आवागमन शुरू, दूसरी निर्माणाधीन

जैसलमेर. शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले प्रवेश द्वार गड़ीसर प्रोल का ‘त्रिपोलिया’ स्वरूप अब जल्द ही साकार होने वाला है। नगरपरिषद की ओर से इस प्राचीन द्वार के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण कार्य के तहत उसके अगल-बगल में जैसलमेरी पत्थर व पारम्परिक स्थापत्य शैली में दो नई प्रोलों का निर्माण करवाया जा रहा है। शहर के बाहरी हिस्से से अंदरूनी क्षेत्र में जाने के लिए बांये हिस्से वाली प्रोल बन कर तैयार हो गई है। इसमें से होकर आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। जबकि पुरानी प्रोल के दाएं वाले भाग में नई प्रोल के निर्माण का कार्य जोर-शोर से करवाया जा रहा है। सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के इस कार्य पर करीब 82 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कार्य से एक तरफ शहर की विरासत को संवारने का उद्देश्य पूरा किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहां से आवाजाही करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए यह आकर्षण का अतिरिक्त केंद्र बनेगा और उन्हें आवाजाही में सुविधा मिल सकेगी।