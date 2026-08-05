Jaisalmer: फील्ड फायरिंग रेंज में विस्फोट, युवक की दर्दनाक मौत

रामदेवरा/लाठी (जैसलमेर). फील्ड फायरिंग रेंज में बुधवार सुबह हुए भीषण विस्फोट में 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार युवक मशरूम बीनने के लिए फायरिंग रेंज क्षेत्र में गया था। इसी दौरान सैन्य स्क्रैप के पास मौजूद किसी संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आने से धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम, सेना के जवान, रामदेवरा थानाधिकारी देवकिशन और सहायक निरीक्षक खीमाराम मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक निरीक्षण में घटनास्थल लाठी थाना क्षेत्र में पाया गया, जिसके बाद लाठी पुलिस को सूचना दी गई। लाठी थानाधिकारी बगडूराम विश्नोई, सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह भाटी और सहायक उपनिरीक्षक पदमचंद गोयल पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पोकरण वृत्ताधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस और सैन्य अधिकारियों ने क्षेत्र को सुरक्षित कर साक्ष्य एकत्रित करने की कार्रवाई शुरू की।