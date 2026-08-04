Jaisalmer: 110 किलोमीटर मार्ग, रात गहराते ही बदल जाता है हाईवे का चरित्र… सुरक्षा प्रबंध अधूरे

जैसलमेर. दिन में पश्चिमी राजस्थान की सबसे तेज और भरोसेमंद सड़कों में गिना जाने वाला जैसलमेर-पोकरण राष्ट्रीय राजमार्ग रात ढलते ही जोखिम की पट्टी में बदल जाता है। करीब 110 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर लगभग 100 किलोमीटर दूरी ऐसी है, जहां वाहन चालक केवल हेडलाइट की रोशनी के भरोसे सफर तय करते हैं। तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक सड़क पर आ जाते ऊंट, नीलगाय और खुले मवेशी कई बार कुछ ही सेकंड में सामान्य सफर को दुर्घटना में बदल देते हैं। गौरतलब है कि उक्त मार्ग केवल दो शहरों को नहीं जोड़ता, बल्कि जैसलमेर पर्यटन, पश्चिमी सीमा क्षेत्र और सैन्य गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। इसके बावजूद रात की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ते ट्रैफिक की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला सकी है। यह वही मार्ग है, जिससे हर साल लाखों पर्यटक जैसलमेर पहुंचते हैं। यही मार्ग सेना की रणनीतिक आवाजाही का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में सुरक्षित नाइट कॉरिडोर केवल यातायात नहीं, बल्कि पर्यटन, अर्थव्यवस्था और सामरिक दृष्टि से भी आवश्यक बन चुका है।