रामदेवरा: भादवा मेले में रोडवेज की तैयारी, 55 बसें दौड़ेंगी

भादवा मेले में प्रतिवर्ष देश के कोने-कोने से 40 से 50 लाख श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में रोडवेज ने भी यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए अतिरिक्त बस संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। रोडवेज जैसलमेर आगार की ओर से मेले से पूर्व बस सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। पहले चरण में 55 बसों का संचालन किया जाएगा। मेले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं 29 अगस्त से शुरू होंगी, इससे पहले ही रोडवेज की बसें श्रद्धालुओं की सेवा में उपलब्ध हो जाएंगी।अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की संख्या बढ़ने और मांग के आधार पर अतिरिक्त बसें भी संचालित की जाएंगी। इससे मेले के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।