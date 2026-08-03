Jaisalmer: स्मार्ट भू-प्रबंधन मॉडल से रुकेगा अतिक्रमण, मिलेगी संतुलित शहरी विकास की नई दिशा

जैसलमेर. स्वर्णनगरी अब केवल पर्यटन की पहचान नहीं रही। रक्षा गतिविधियों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, सीमावर्ती आधारभूत ढांचे और लगातार बढ़ते पर्यटन निवेश ने शहर के भू-उपयोग का स्वरूप तेजी से बदल दिया है। ऐसे में भूमि प्रबंधन को पारंपरिक कागजी व्यवस्था से निकालकर ड्रोन सर्वे, जीआईएस आधारित मैपिंग और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीक आधारित निगरानी और वैज्ञानिक शहरी नियोजन अपनाने पर ही आने वाले वर्षों में जैसलमेर का विकास संतुलित और पारदर्शी रह सकेगा। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के साथ सबसे बड़ी चुनौती अनियोजित निर्माण, अतिक्रमण और भूमि विवादों की है। वर्तमान व्यवस्था में कई मामलों में सीमांकन, रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर सामने आता है। ड्रोन सर्वे और जीआईएस मैपिंग से प्रत्येक भूखंड का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने पर ऐसे विवाद काफी हद तक कम हो सकते हैं। साथ ही सरकारी भूमि की वास्तविक समय में निगरानी भी संभव होगी।विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक भू-प्रबंधन प्रणाली केवल रिकॉर्ड डिजिटल करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे शहर का डिजिटल ट्विन तैयार करती है। इससे विकास योजनाएं वास्तविक आंकड़ों पर आधारित बनती हैं।