Jaisalmer: पोकरण, रामदेवरा और रामगढ़ में झमाझम, जैसलमेर में बूंदाबांदी

रामगढ़. लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से परेशान रामगढ़ कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रविवार को बड़ी राहत मिली। झमाझम बारिश शुरू होते ही मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वर्षा से आमजन ने राहत की सांस ली, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी साफ नजर आई। अच्छी वर्षा होने से खरीफ फसलों की बुवाई और बढ़वार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। खेतों में नमी बढ़ने से किसानों को सिंचाई की चिंता भी कम हुई है। बारिश के दौरान बच्चों और युवाओं ने भी भीगकर मौसम का आनंद लिया। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया, जिसे लोगों ने राहत की बारिश बताया।