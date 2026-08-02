Jaisalmer: रामदेवरा में 20 लाख की लागत से बनी हाइटेक एसी साइंस लैब

जैसलमेर. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा जैसलमेर की जिला बैठक अमर शहीद सागरमल गोपा राउमावि में आयोजित की गई। बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षकों व नव पदोन्नत व्याख्याताओं को स्थानांतरण से वंचित किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रदेश स्तर से इस संबंध में उचित कार्रवाई तथा पुनः प्रयास करने की मांग की गई। समर्पित वेतन व पेंशन धारियों को अविलंब भुगतान करने की भी मांग प्रमुख रही। जिलाध्यक्ष सवाईसिंह मूलाना ने आगामी दिवस में उपशाखा कार्यकारिणी का गठन करने, वर्ष 2007-08 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण की त्रुटियों को दूर करने हेतु संबंधित शिक्षकों से एकमुश्त आवेदन करने की अपील की। उन्होंने आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उपाध्यक्ष महिला रजनी गोपा ने सभी कार्यकर्ताओं को समय पर अपने कर्तव्य पालन करने की अपील की। इस दौरान जिला मंत्री मांगी लाल सोनी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण व्यास, कोषाध्यक्ष स्वरूप सिंह सत्ता सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।