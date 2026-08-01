Jaisalmer: दोस्ती 2.0 : डिजिटल भारत में रिश्तों का नया सोशल इकोसिस्टम

जैसलमेर. दोस्ती कभी एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ले, पड़ोस के खेल मैदान या वर्षों के साथ से जन्म लेती थी। अब यह तस्वीर बदल चुकी है। आज किसी पुस्तक पर हुई चर्चा, प्रतियोगी परीक्षा का अध्ययन समूह, साझा रुचियों वाला सामाजिक मंच, डिजिटल खेल या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संवाद भी गहरी मित्रता की शुरुआत बन रहे हैं। नई पीढ़ी की दोस्ती अब दूरी नहीं, बल्कि संवाद, समान सोच और साझा अनुभवों पर टिक रही है। यही बदलाव भारत के सामाजिक ताने-बाने को नई दिशा दे रहा है। देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन का विस्तार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी बड़ा कारण बना है। अब रिश्ते भौगोलिक सीमाओं में कैद नहीं हैं। जैसलमेर का युवा केरल, असम, कश्मीर या विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ प्रतिदिन संवाद कर सकता है। कई रिश्ते ऐसे हैं, जो कभी आमने-सामने मिले बिना भी वर्षों से मजबूत बने हुए हैं।