Jaisalmer: लाठी में आवारा श्वानों का कहर: नीलगाय की मौत, दो चिंकारा घायल

लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव के पास शनिवार शाम सड़क पार कर रहे गोवंश में से एक गाय एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई। दुर्घटना में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी के अनुसार खेतोलाई गांव के पास कुछ गोवंश सड़क पार कर रहे थे। इस दौरान जैसलमेर से पोकरण की ओर जा रही एक कार की एक गाय से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाय दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक ने सूझबूझ से काम लेते हुए समय रहते कार को नियंत्रित कर लिया, जिससे वह पलटने से बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि कार असंतुलित होकर पलट जाती तो जनहानि भी हो सकती थी। हादसे की सूचना पर कामधेनु सेना के खेतोलाई प्रभारी नींबाराम विश्नोई सहित कई ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही भादरिया गौशाला से गोपालसिंह भाटी और दीनसिंह सहित अन्य गोरक्षक भी मौके पर पहुंच गए।