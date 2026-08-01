Jaisalmer: सुभाष पार्क संवरेग, मिलेगा हरियाली और सुकून का नया ठिकाना

पोकरण. फोर्ट रोड स्थित सुभाष पार्क के विकसित होने का वर्षों पुराना इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। लंबे समय से उपेक्षा झेल रहे इस पार्क के जीर्णोद्धार को नगरपालिका ने मंजूरी दे दी है। पार्क में बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे, बैठने के लिए बेंच लगेंगी, हरियाली विकसित की जाएगी और समीप सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी होगा। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। विकास कार्यों पर करीब 10 से 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पोकरण को जैसलमेर का प्रवेश द्वार माना जाता है। जैसलमेर पहुंचने वाले अधिकांश पर्यटक इसी मार्ग से गुजरते हैं। रामदेवरा आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का भी पोकरण प्रमुख पड़ाव रहता है। इसके बावजूद कस्बे में ऐसा विकसित सार्वजनिक उद्यान नहीं था, जहां स्थानीय परिवार, पर्यटक और श्रद्धालु कुछ समय सुकून से बिता सकें। ऐसे में सुभाष पार्क के पुनर्विकास से लंबे समय से महसूस की जा रही कमी दूर होने की उम्मीद है।