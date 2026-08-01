Jaisalmer: सीमा क्षेत्र में दक्षिणी कमान के आर्मी कमांडर ने लिया सैन्य तैयारियों का जायजा

जैसलमेर. सदर थाना पुलिस ने पवन ऊर्जा संयंत्रों से केबल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई केबल बरामद कर वारदात में प्रयुक्त कैंपर वाहन भी जब्त किया है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका और नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार गत 24 जुलाई को सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में सुरक्षा पर्यवेक्षक नेणसिंह ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 24 जुलाई की अलसुबह करीब 2:50 बजे आकल क्षेत्र स्थित पवन ऊर्जा संयंत्र पर दो बोलेरो कैंपर वाहनों में सवार 9 से 10 बदमाश पहुंचे। आरोपियों ने संयंत्र की केबल काटकर चोरी की और मौके पर पहुंची सुरक्षा टीम की गाड़ी को टक्कर मारते हुए फरार हो गए। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेवन्तदान और वृत्ताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया।