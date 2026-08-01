Jaisalmer: बारिश से महका मरुस्थल, खुले घासस्थलों में पंख फैलाकर थिरका राज्य पक्षी गोडावण

लाठी (जैसलमेर). हाल ही में हुई अच्छी बारिश के बाद लाठी क्षेत्र के घासस्थलों में वन्यजीवों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम सुहावना होने के साथ ही हरियाली लौटने पर राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का दुर्लभ प्रणय नृत्य देखने को मिला। खेतोलाई के निकट घासस्थल में नर गोडावण ने पंख फैलाकर, गर्दन फुलाते हुए और विशेष मुद्राओं के साथ मादा को आकर्षित करने का प्रयास किया। इस दुर्लभ दृश्य को वन्यजीव प्रेमी पंकज विश्नोई ने कैमरे में कैद किया। विश्नोई ने बताया कि थार मरुस्थल में पाया जाने वाला गोडावण भारत के सबसे दुर्लभ और गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षियों में शामिल है। वर्षा ऋतु इसका प्रमुख प्रजनन काल होता है। इस दौरान नर गोडावण अपने शरीर के पंख फुलाकर, गर्दन को गुब्बारे की तरह फैलाते हुए विशेष प्रकार का प्रणय नृत्य करता है। इसका उद्देश्य मादा को आकर्षित कर प्रजनन प्रक्रिया को सफल बनाना होता है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार लाठी क्षेत्र के विस्तृत घासस्थल गोडावण के अंतिम सुरक्षित प्राकृतिक आवासों में गिने जाते हैं। अच्छी बारिश के बाद यहां घास और वनस्पति तेजी से विकसित होती है, जिससे गोडावण सहित अन्य वन्यजीवों को अनुकूल वातावरण मिलता है। ऐसे समय में दिखाई देने वाला प्रणय नृत्य सफल प्रजनन की सकारात्मक संभावना का संकेत माना जाता है।