Jaisalmer: सात साल का इंतजार, एक महीने पहले शादी और अधूरा रहा गया सफर

करीब एक माह पहले ही हमजा और ज्योति ने सात वर्षों के रिश्ते को विवाह का नाम दिया था। दोनों ने परिवारों को मनाया, भविष्य की योजनाएं बनाई और नई जिंदगी की शुरुआत की। विवाह के बाद ज्योति पहली बार उनके साथ जैसलमेर आई थीं। मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह फीका भी नहीं पड़ा था कि जिंदगी ने उनसे जीवनसाथी छीन लिया। इससे पूर्व इंदौर के धन्वंतरि नगर स्थित घर में भी खुशियों का माहौल था। दिसंबर में नवदंपती के स्वागत का कार्यक्रम तय किया जा रहा था। रिश्तेदारों को बुलाने की चर्चा शुरू हो चुकी थी। लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस बेटे के स्वागत की तैयारियां थीं, उसी की अंतिम यात्रा की तैयारी करनी पड़ी। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा, तो पूरे मोहल्ले की आंखें नम थीं। मेजर हमजा आरिफ परिवार के इकलौते बेटे थे। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन के बाद उन्होंने सेना में अपना सफर शुरू किया। लेफ्टिनेंट, कैप्टन और फिर मेजर तक का सफर उन्होंने अपनी मेहनत से तय किया। कुछ दिन पहले ही उन्हें पदोन्नति मिली थी। नई जिम्मेदारी की खुशी में उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही वाहन उनके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा।