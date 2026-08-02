Jaisalmer: इस सीजन से बड़ी आस -बीस लाख से पार होगा मेहमानों का आंकड़ा

जैसलमेर। सीमांत जैसलमेर जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग को इस बार रिकॉर्ड सीजन की उम्मीद है। पर्यटन कारोबार से जुड़े होटल संचालकों, रिसॉर्ट संचालकों, ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि यदि मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो इस पर्यटन सीजन में जैसलमेर आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा पहली बार 20 लाख के पार पहुंच सकता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 15 अगस्त के बाद पर्यटन सीजन की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। इसके साथ ही शहर से लेकर सम और खुहड़ी के रेतीले धोरों तक पर्यटन गतिविधियां रफ्तार पकडऩे लगेंगी। सोशल मीडिया, फिल्म शूटिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग और प्री-वेडिंग शूट ने स्वर्णनगरी, सम और अन्य पर्यटन स्थलों को नई पहचान दिलाई है। यही कारण है कि इस बार पहले से अधिक पर्यटकों के आने की संभावना जताई जा रही है।