Jaisalmer: युद्धाभ्यास में एयरफोर्स ने दिखाई हवाई ताकत,  हवा में दुश्मन के हमलों को किया नाकाम

नाचना क्षेत्र के चिन्नू गांव में इंदिरा गांधी नहर की 1142 आरडी के पास अनिवार्य वन पट्टी से जिप्सम का अवैध खनन करते एक ट्रेलर को वन विभाग ने देर रात जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी हनुमानाराम के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि उन्हें चिन्नू गांव में इंदिरा गांधी नहर की अनिवार्य वन पट्टी से देर रात अवैध तरीके से जिप्सम खनन की सूचना मिली थी। इस पर हनुमानाराम के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें रामप्रकाश जांगू, समुद्रसिंह, राम मीणा और सुरेश कुमार शामिल थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन करते ट्रेलर को जब्त किया। राज वन अधिनियम- 1953 की धारा 31, 32, 33, 41 और 42 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वन विभाग ने बताया कि जिप्सम के अवैध खनन को रोकने के लिए अब नियमित रूप से रात्रि गश्त की जाएगी और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।