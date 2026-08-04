4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

Accident: जैसलमेर में सेना की SUV और टैक्सी की भिड़ंत, ड्राइवर समेत एक ही परिवार के 5 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर

पोकरण में SDM कार्यालय के सामने सेना की SUV और टैक्सी की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पोकरण राजकीय अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज जारी है।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Akshita Deora

Aug 04, 2026

Jodhpur Accident

हादसास्थल का फोटो: पत्रिका

Army SUV And Taxi Collision: जैसलमेर जिले से हादसे की खबर सामने आई है। जिले के पोकरण शहर में मंगलवार को सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दरअसल यहां SDM कार्यालय के सामने सेना की SUV और एक टैक्सी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी चालक और उसमें सवार कुल 5 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और हादसे की पुलिस को सूचना दी।

एक ही परिवार के 5 लोग घायल

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सेना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और सेना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात व्यवस्था को सामान्य किया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में घायल सभी 5 लोगों को एंबुलेंस की मदद से जैसलमेर पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों की टीम ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। घायलों में एक टैक्सी चालक सहित जैसलमेर जिले के भणियाणा क्षेत्र के मेघरिखसर गांव निवासी एक ही परिवार के माता-पिता और उनके 2 बेटे शामिल हैं।

1 की हालत गंभीर

अस्पताल में उपचार के दौरान एक घायल की हालत गंभीर बताई गई। डॉक्टरों ने गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। वहीं अन्य घायलों का इलाज पोकरण के राजकीय अस्पताल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसडीएम कार्यालय के सामने दोनों वाहनों की आमने-सामने तेज टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर 5 लोग घायल हो गए।

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

Asaram News: उम्रकैद की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से पहली पैरोल, अब 20 दिन जेल से बाहर रहेगा

ये भी पढ़ें
Asaram Granted 20-Day Parole

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 11:06 am

Published on:

04 Aug 2026 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Accident: जैसलमेर में सेना की SUV और टैक्सी की भिड़ंत, ड्राइवर समेत एक ही परिवार के 5 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामदेवरा: भादवा मेले में रोडवेज की तैयारी, 55 बसें दौड़ेंगी

pokaran rodvag
जैसलमेर

Jaisalmer: थार की प्राकृतिक परिस्थितियां बढ़ा रहीं अंतरिक्ष अध्ययन और भू-स्थानिक अनुसंधान की संभावनाएं

jaisalmer photo ai
जैसलमेर

Jaisalmer: स्मार्ट भू-प्रबंधन मॉडल से रुकेगा अतिक्रमण, मिलेगी संतुलित शहरी विकास की नई दिशा

jaisalmer news photo
जैसलमेर

Jaisalmer: शहर कोतवाल के तबादले के साथ अभाविप का आंदोलन खत्म, कोतवाली के बाहर 6 दिन चला धरना और अनशन

jaisalmer photo
जैसलमेर

Jaisalmer: पोकरण, रामदेवरा और रामगढ़ में झमाझम, जैसलमेर में बूंदाबांदी

jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.