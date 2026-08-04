Accident: जैसलमेर में सेना की SUV और टैक्सी की भिड़ंत, ड्राइवर समेत एक ही परिवार के 5 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सेना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और सेना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात व्यवस्था को सामान्य किया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में घायल सभी 5 लोगों को एंबुलेंस की मदद से जैसलमेर पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों की टीम ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। घायलों में एक टैक्सी चालक सहित जैसलमेर जिले के भणियाणा क्षेत्र के मेघरिखसर गांव निवासी एक ही परिवार के माता-पिता और उनके 2 बेटे शामिल हैं।