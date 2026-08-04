Jaisamler: जन्म के पहले साठ मिनट तय करते नवजात की पूरी जिंदगी के स्वास्थ्य का भविष्य

जैसलमेर. एक नवजात के जीवन का सबसे निर्णायक समय कोई दिन, सप्ताह या महीना नहीं, बल्कि जन्म के बाद के पहले 60 मिनट होते हैं। चिकित्सा विज्ञान इन्हें गोल्डन ऑवर कहता है। इस दौरान मां का पहला पीला गाढ़ा दूध—कोलोस्ट्रम—बच्चे की पहली प्राकृतिक वैक्सीन बनकर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की नींव रखता है। जैसलमेर में सुरक्षित प्रसव की दिशा में तस्वीर बदली है। इन उपलब्धियों के बीच एक ऐसा अंतर अब भी मौजूद है, जो किसी भी नवजात के भविष्य को प्रभावित कर सकता है—हर बच्चे को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार राजस्थान में जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। संस्थागत प्रसव का प्रतिशत भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इसके बावजूद लक्ष्य अभी शत-प्रतिशत से दूर है।