Jaisalmer: 200 किलोमीटर वन क्षेत्र में रेस्क्यू संकट, वन विभाग के पास केवल एक मोटरसाइकिल

लाठी. लाठी वन क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण संसाधनों की गंभीर कमी सामने आई है। करीब 200 किलोमीटर में फैले इस विशाल वनक्षेत्र में गश्त और वन्यजीव रेस्क्यू के लिए वन विभाग के पास केवल एक मोटरसाइकिल है। संसाधनों की कमी के कारण घायल या बीमार वन्यजीवों तक कई बार समय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में प्राथमिक उपचार मिलने से पहले ही कई वन्यजीव दम तोड़ देते हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, लाठी रेंज की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर थईयात से शुरू होकर चाचा गांव तक फैली है।