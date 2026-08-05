Jaisalmer crime: खेतोलाई में चार घरों को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के आभूषण व नकदी पार

लाठी ( जैसलमेर). क्षेत्र के खेतोलाई गांव में मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने चार घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। चोरों ने एक घर के पीछे से प्रवेश कर कमरे के ताले तोड़कर तीन पेटियां चोरी की और उन्हें घर के पास स्थित बीएसएनएल टावर के पास ले जाकर खोला। पेटियों में कपड़ों के अलावा कोई कीमती सामान नहीं मिलने पर चोरों ने दूसरे व तीसरे घर में चोरी का प्रयास किया, लेकिन परिवारजनों की सजगता के चलते उन्हें वहां से भागना पड़ा। इसके बाद चोरों ने चौथे घर के पीछे लगी लोहे की जाली व खिड़की तोड़कर भीतर घुसे और करीब 30 तोला सोने के आभूषण, ढाई किलो चांदी के आभूषण तथा एक लाख रुपए नकद चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद बुधवार सुबह पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।