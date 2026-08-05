जैसलमेर न्यूज: रामदेवरा के काहला फायरिंग रेंज में मिला क्षत-विक्षत शव, जांच में जुटी मिलिट्री इंटेलिजेंस

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यक्ति की मौत किसी हादसे का परिणाम है, उसने आत्महत्या की है या फिर इसके पीछे किसी बड़ी साजिश या हत्या का हाथ है। चूंकि मामला सेना के फायरिंग रेंज से जुड़ा है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि सुरक्षा घेरे को पार कर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित रेंज के भीतर कैसे पहुंचा।