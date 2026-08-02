Nursing Officer Dead: बारां उप जिला अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर की संदिग्ध मौत, पिता ने पति पर लगाया गंभीर आरोप

पिता द्वारा दी गई तहरीर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतका के पति सत्यप्रकाश मीणा (निवासी मुसैन, हाल निवासी अटरू) को नशे की लत है। आरोपी सत्यप्रकाश अपनी पत्नी संगीता के साथ अक्सर मारपीट करता था और उसे अत्यधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि पति द्वारा लगातार किए जा रहे शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना से तंग आकर ही उनकी बेटी की जान गई है।