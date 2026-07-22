Baran: मार्केटिंग में MBA करने के बाद भी नहीं मिली नौकरी तो इंजीनियर दोस्त के साथ मिलकर करने लगा साइबर ठगी, गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि बारां जिले के कवाई निवासी रमेशचंद्र धाकड़ को अकावद बांध के डूब क्षेत्र में गई जमीन के मुआवजे के रूप में राशि मिली थी। उसने वर्ष 2020 में उसकी पत्नी द्रोपती बाई के नाम से 10 लाख रुपए और अगस्त 2024 में 8 लाख रुपए की एफडी कराई थी। 19 जून 2025 को बैंक पहुंचने पर पता चला कि अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन एफडी तोडकऱ 18.93 लाख रुपए निकाल लिए। द्रोपदी ने जुलाई 2025 में साइबर थाने पर प्रकरण दर्ज कराया। अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए है। पुलिस टीम मेंं साइबर थाना प्रभारी भंवर सिंह, एएसआई सुकेन्द्र सिंह व मोहनलाल, हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह, कांस्टेबल दिलीप सिंह व लक्ष्मण शामिल थे।