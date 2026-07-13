Baran: 11KV बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, मुआवजे के लिए अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे परिजन

जानकारी के अनुसार फरेदुआ गांव निवासी मजबूत सिंह की खेत पर बिजली के तार खींचने के दौरान 11KV बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद शव को बारां जिले के शाहबाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। आज सुबह से परिजन और समाज के लोग अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन करने लगे। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग पहुंचे और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।