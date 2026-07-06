Rajasthan Weather: तेज बारिश से उफान पर आई नदियां, IMD ने राजस्थान में 6 से 9 जुलाई के लिए दी अतिभारी बारिश की चेतावनी

बारां जिले के केलवाड़ा और हरनावदाशाहजी थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। केलवाड़ा थाना क्षेत्र के हथवारी गांव के समीप शनिवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से युवक सौरभ सहरिया (26) की मृत्यु हो गई। वह खेत पर काम कर रहा था। वहीं, कचनारिया कलां निवासी दिनेश भील (22) रविवार दोपहर को अपनी दादी के साथ खेत पर काम कर रहा था। अचानक बूंदाबांदी के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से वह झुलस गया। परिजन उसे चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में मृतक की दादी को भी बिजली के झटके लगे। मोतीपुरा निवासी कमल सिंह मीणा (40) की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने मौत हो गई।