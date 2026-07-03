राजस्थान के किन्नर सोनू और MP के सागर ने रचाई शादी, 9 महीने पहले हुई थी मुलाकात, मां बोली-बच्चों की खुशी में खुश हूं

MP Youth Marry Rajasthan Transgender: राजस्थान के बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। देवरी निवासी किन्नर सोनू उर्फ रेशमा ने MP के गुना जिले के रहने वाले सागर राजपूत के साथ हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर विवाह कर लिया। दोनों की शादी गुरुवार को शाहाबाद स्थित सीनियर स्कूल के पास हनुमान मंदिर में संपन्न हुई। विवाह के दौरान सोनू की मां भी मौजूद रही। सोनू उर्फ रेशमा ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात करीब 9 महीने पहले मथुरा रेलवे स्टेशन पर सागर से हुई थी। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई और एक-दूसरे के मोबाइल नंबर शेयर कर लिए। इसके बाद दोनों लगातार फोन पर बात करते रहे और अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये रिश्ता प्यार में बदल गया। करीब 9 महीने तक एक-दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया।