Baran Accident: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत

मुंडियर में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से आगे रविवार को तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों को शाहाबाद से जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों घायल सगे भाई बताए गए हैं। एएसआई सुमेर सिंह ने बताया कि बाइक सवार युवक संतोष और ललित मुंडियर में किसी रिश्तेदार के यहां से शादी में देवरी घर जा रहे थे। अचानक बाइक डिवाइडर से टकराने से दोनों घायल हो गए। उन्हें टोल प्लाजा की एंबुलेंस से शाहाबाद राजकीय अस्पताल भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बारां रेफर कर दिया गया।