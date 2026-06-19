Baran Rain Alert: 20 मिनट की प्री-मानसून बारिश में सड़कों पर भर गया पानी, बारां में 2 दिन के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी

IMD Yellow Alert: मानसून आने में अभी कुछ दिन और बचे हैं, इससे पहले प्री-मानसून की गतिविधियां चल रही है। गुरुवार दोपहर शहर में करीब 20 मिनट मध्यम गति की बारिश हुई। कुछ देर बारिश में ही शहर की सड़कों पर कई जगह जलभराव हो गया। इसके साथ शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। नगर परिषद की ओर से शहर में गत दिनों नालों की सफाई शुरू की गई थी जो देरी से शुरू हो पाई और अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कई जगह नाले कचरे से अटे पड़े हैं। अब मानसून एकदम पास है, अगर ऐसे ही हाल रहे तो आगे परेशानी बढ़ेगी।