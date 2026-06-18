Baran: 60 साल के बुजुर्ग ने 3 बच्चों की मां से की कोर्ट मैरिज, परिक्रमा पर गए थे दोनों, 15 दिन पहले हुई थी मुलाकात

Unique Love Story: कहते हैं कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। ऐसा ही एक अनोखा मामला बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र में सामने आया है, जहां 60 साल के एक बुजुर्ग और 60 साल की महिला के बीच धार्मिक यात्रा के दौरान हुई मुलाकात इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने साथ जीने का फैसला कर लिया। महज 15-20 दिन की पहचान के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और फिर सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे लेकर एक-दूसरे का जीवनसाथी बनने का संकल्प लिया।