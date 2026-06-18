18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran: 60 साल के बुजुर्ग ने 3 बच्चों की मां से की कोर्ट मैरिज, परिक्रमा पर गए थे दोनों, 15 दिन पहले हुई थी मुलाकात

60 Year Couple Court Marriage: बारां जिले में 60 साल के एक बुजुर्ग और 3 बच्चों की मां के बीच हुई अनोखी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। रामगढ़ माताजी के दर्शन के दौरान चाय पर हुई मुलाकात महज 15 दिनों में इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर जीवनभर साथ निभाने का फैसला कर लिया।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jun 18, 2026

Baran Court Marriage

दोनों शादी करते हुए (फोटो सोर्स:सोशल मीडिया गौरी शंकर बैरवा)

Unique Love Story: कहते हैं कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। ऐसा ही एक अनोखा मामला बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र में सामने आया है, जहां 60 साल के एक बुजुर्ग और 60 साल की महिला के बीच धार्मिक यात्रा के दौरान हुई मुलाकात इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने साथ जीने का फैसला कर लिया। महज 15-20 दिन की पहचान के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और फिर सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे लेकर एक-दूसरे का जीवनसाथी बनने का संकल्प लिया।

चाय पीने के दौरान शुरू हुई थी बातचीत

जानकारी के अनुसार बोरदा निवासी गौरां बाई मीणा (60) कुछ दिन पहले रामगढ़ माताजी के दर्शन और परिक्रमा के लिए गई थीं। वहीं मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के छोटा खेड़ा गांव निवासी घनश्याम मीणा (60) भी धार्मिक यात्रा पर पहुंचे हुए थे। परिक्रमा के दौरान थकान होने पर दोनों अन्य श्रद्धालुओं के साथ बैठकर चाय पीने लगे। इसी दौरान बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों ने अपने जीवन की बातें एक-दूसरे के साथ शेयर की।

बातचीत के दौरान दोनों को पता चला कि उनके जीवन में कई समानताएं हैं। गौरां बाई के पति का निधन हो चुका है। उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। वहीं घनश्याम मीणा की पत्नी का भी कुछ समय पहले निधन हो गया था। उनके तीन बेटे हैं और सभी की शादी हो चुकी है। जीवन के इस पड़ाव पर दोनों को एक साथी की जरूरत महसूस हुई और दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद उन्होंने एक-दूसरे का सहारा बनने का निर्णय ले लिया।

बेटे ने मां के लापता होने की लिखाई रिपोर्ट

करीब 15-20 दिन तक संपर्क में रहने के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस बीच गौरां बाई के घरवालों को उनके बारे में जानकारी नहीं मिलने पर उनके बेटे ने मां के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। बाद में जब परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिली तो स्थिति स्पष्ट हुई।

पिता की बेटों ने करवाई शादी

बताया जा रहा है कि घनश्याम मीणा के बेटों को इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में सामाजिक परंपराओं के अनुसार विवाह समारोह भी आयोजित किया गया। दूल्हा-दुल्हन के रूप में सजे दोनों ने सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का वचन दिया। ये विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Balotra Accident: चार बेटों की एक साथ उठी अर्थी, पिता को सांत्वना देने वाले भी फफक कर रो पड़े

ये भी पढ़ें
Balotra Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jun 2026 08:30 am

Published on:

18 Jun 2026 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: 60 साल के बुजुर्ग ने 3 बच्चों की मां से की कोर्ट मैरिज, परिक्रमा पर गए थे दोनों, 15 दिन पहले हुई थी मुलाकात

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: नरेश मीणा ने किसानों के साथ शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना, खाद की कालाबाजारी को लेकर पहले भी किया था प्रदर्शन

Naresh meena protest
बारां

Baran News: ग्रामीण सेवा शिविर में आई फरियाद, पति बोला- साहब… पत्नी मायके चली गई, वापस नहीं आ रही, उसे बुलवाओ

baran news
बारां

Baran: बच्चे को बचाने के चक्कर में डूबे मां-बेटे और 2 नवासे, शादी में शामिल होने आए थे बारां

Parvati River Accident
बारां

Rajasthan: सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में उछलकर गिरे दंपती

Baran Accident
बारां

राजस्थान के एकमात्र लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की निर्माण प्रक्रिया शुरू; बारां में 12 करोड़ की लागत से होगा तैयार

Rajasthan First Garlic Excellence Center
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.