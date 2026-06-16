Baran News: ग्रामीण सेवा शिविर में आई फरियाद, पति बोला- साहब… पत्नी मायके चली गई, वापस नहीं आ रही, उसे बुलवाओ

जानकारी के अनुसार, बारां के पाडल्या गांव के निवासी हेमराज लोधा ने शिविर प्रभारी और पटवार मंडल देवरीजोध के पटवारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। हेमराज ने बताया कि उसकी पत्नी शांति बाई निवासी ग्राम बाबड थाना सारथल किसी बात से नाराज होकर हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली गई है। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उसने लिखा कि साहब पत्नी को मनाने और वापस लाने का हरसंभव प्रयास किया। वह गांव के कुछ गणमान्य लोगों और ग्रामीणों को साथ लेकर उसके गांव भी गया, लेकिन तमाम कोशिशों और पंच-पटेलों के हस्तक्षेप के बाद भी पत्नी वापस लौटने को तैयार नहीं है। थक-हारकर पीड़ित पति ने सरकारी तंत्र का दरवाजा खटखटाया।