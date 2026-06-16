16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran News: ग्रामीण सेवा शिविर में आई फरियाद, पति बोला- साहब… पत्नी मायके चली गई, वापस नहीं आ रही, उसे बुलवाओ

Husband Wife Dispute: ग्रामीण सेवा शिविर में उस समय अनोखा मामला सामने आया, जब एक व्यक्ति अपनी नाराज पत्नी को वापस घर बुलाने की गुहार लेकर अधिकारियों के पास पहुंच गया।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Rakesh Mishra

Jun 16, 2026

baran news

ज्ञापन के साथ पति। फोटो- पत्रिका

बारां। छीपाबड़ौद क्षेत्र के देवरीजोध में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दिलचस्प मामला सामने आया। एक पति अपनी पत्नी को पीहर से वापस बुलाने के लिए सरकारी अधिकारियों के पास गुहार लगाने पहुंच गया। आम तौर पर जमीनी विवाद, नामांतरण और पट्टा संबंधी समस्याओं के लिए जाने जाने वाले इस शिविर में इस तरह का पारिवारिक मामला आने से वहां मौजूद लोग और अधिकारी भी हैरान रह गए।

यह वीडियो भी देखें

जानकारी के अनुसार, बारां के पाडल्या गांव के निवासी हेमराज लोधा ने शिविर प्रभारी और पटवार मंडल देवरीजोध के पटवारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। हेमराज ने बताया कि उसकी पत्नी शांति बाई निवासी ग्राम बाबड थाना सारथल किसी बात से नाराज होकर हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली गई है। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उसने लिखा कि साहब पत्नी को मनाने और वापस लाने का हरसंभव प्रयास किया। वह गांव के कुछ गणमान्य लोगों और ग्रामीणों को साथ लेकर उसके गांव भी गया, लेकिन तमाम कोशिशों और पंच-पटेलों के हस्तक्षेप के बाद भी पत्नी वापस लौटने को तैयार नहीं है। थक-हारकर पीड़ित पति ने सरकारी तंत्र का दरवाजा खटखटाया।

कई परिवारों को मिले आवासीय पट्टे

वहीं दूसरी तरफ अंता के पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलसरा शिविर में आठ अर्द्धघुमंतू एवं विमुक्त परिवारों को आवासीय पट्टे जारी किए गए। उपखंड अधिकारी अंता हवाई सिंह यादव ने बताया कि पूर्व में पंचायत की ओर से अर्द्ध घुमंतू एवं विमुक्त परिवारों का सर्वे किया गया। पंचायत के पास आबादी भूमि का अभाव था। ग्राम पंचायत अमलसरा एवं विकास अधिकारी राधेश्याम भील के प्रयासों से आबादी भूमि विस्तार का प्रस्ताव उपखंड कार्यालय से जिला कलक्टर को भिजवाया गया।

ये रहे उपस्थित

कलक्टर की ओर से आबादी भूमि विस्तार के आदेश जारी किए गए, उसी भूमि पर वंचित परिवारों को शिविर के दौरान पट्टे जारी कर वितरित किए गए। शिविर प्रभारी तहसीलदार मंजूर अली दीवान ने बताया कि शिविर में सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिविर में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सत्य प्रकाश गर्ग, सरपंच अंजना चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी ओमप्रकाश छंदक, कृष्ण कुमार कानूनगो, दीपचंद पटवारी, नीता मीणा सुपरवाइजर, निशा शर्मा, प्रियंका कुमारी कनिष्ठ भियंता जलदाय विभाग, डॉ. दुर्गा अंजना मेघवाल आयुर्वेद चिकित्सक, प्रवीण गुजर समाज कल्याण विभाग एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

Kota News: कॉकरोच जनता पार्टी पर भाजपा का तंज, सुनील बंसल बोले- ऐसे कई प्रयोग हुए, अंजाम भी सबका एक जैसा रहा

ये भी पढ़ें
Abhijeet Deepak Sunil Bansal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 08:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran News: ग्रामीण सेवा शिविर में आई फरियाद, पति बोला- साहब… पत्नी मायके चली गई, वापस नहीं आ रही, उसे बुलवाओ

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पार्वती नदी में डूबने से मां-बेटे और 2 भाइयों की मौत, MP से शादी में शामिल होने आए थे बारां

Baran Police
बारां

Rajasthan: सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में उछलकर गिरे दंपती

Baran Accident
बारां

राजस्थान के एकमात्र लहसुन एक्सीलेंस सेंटर की निर्माण प्रक्रिया शुरू; बारां में 12 करोड़ की लागत से होगा तैयार

Rajasthan First Garlic Excellence Center
बारां

Rajasthan Weather Forecast: 14 से 18 जून तक आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान के 23 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

Rajasthan Rain
बारां

Baran Crime: चोरों ने पहले खाई आम-रोटी, फिर 10 लाख के जेवर-नकदी के साथ कपड़े-डॉक्यूमेंट लेकर फरार, मामला दर्ज

Baran Theft Case
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.