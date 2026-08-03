बारां: ‘5 लाख दो वरना AI से बिगाड़ देंगे फोटो’, इनकार किया तो दूल्हे को भेजी एडिटेड तस्वीरें, बारात आने से पहले रिश्ता खत्म

5 लाख नहीं दिए तो फोटो एडिट कर वर पक्ष को भेजे, टूट गई सगाई (फोटो-एआई)
मोठपुर (बारां): आधुनिक तकनीक (Artificial Intelligence) के दौर में साइबर अपराध और रंगदारी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मोठपुर थाना क्षेत्र में एक शातिर गिरोह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से युवती की एडिटेड तस्वीरें तैयार कीं और रंगदारी न मिलने पर वर पक्ष को भेजकर सगाई तुड़वा दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी देवकरण चौधरी ने बताया कि मोठपुर थाना एरिया के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था, जिसकी सगाई 22 जून को होनी तय हुई थी। पीड़ित परिवार ने बारां शहर के एक होटल में बुकिंग कराई और तैयारियां भी पूरी कर ली थीं।
हालांकि, सगाई से कुछ दिन पहले (2 जून) कमलदा निवासी अशोक धाकड़ पीड़ित के घर पहुंचा और धमकी दी कि यदि उसे पांच लाख रुपए नहीं दिए गए, तो वह यह शादी नहीं होने देगा। उसने चेतावनी दी कि वह AI तकनीक से लड़की की फोटो किसी अन्य युवक के साथ जोड़कर सोशल मीडिया और ससुराल वालों को भेज देगा।
जब पीड़ित पिता ने रंगदारी देने से साफ इंकार कर दिया, तो आरोपी अशोक ने अपने साथियों महेंद्र धाकड़ (निवासी नोहल्या), देवकीनंदन धाकड़ और रमेश (निवासी अचरावा) के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। आरोपियों ने लड़की की एडिटेड तस्वीरें वर पक्ष को भेज दीं। इन आपत्तिजनक तस्वीरों के चलते वर पक्ष में गलतफहमी पैदा हो गई और उन्होंने सगाई तोड़ दी।
सगाई टूटने के बाद भी इस गिरोह की हरकतें बंद नहीं हुईं। पीड़ित का आरोप है कि अब यही गिरोह शादी को दोबारा जुड़वाने और बदनाम न करने के एवज में 16 लाख रुपए की अवैध मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
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