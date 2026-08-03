बारां: ‘5 लाख दो वरना AI से बिगाड़ देंगे फोटो’, इनकार किया तो दूल्हे को भेजी एडिटेड तस्वीरें, बारात आने से पहले रिश्ता खत्म

मोठपुर (बारां): आधुनिक तकनीक (Artificial Intelligence) के दौर में साइबर अपराध और रंगदारी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मोठपुर थाना क्षेत्र में एक शातिर गिरोह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से युवती की एडिटेड तस्वीरें तैयार कीं और रंगदारी न मिलने पर वर पक्ष को भेजकर सगाई तुड़वा दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।