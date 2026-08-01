Rajasthan Crime: चाकूबाजी के बाद युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे मांग

दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल विशाल को कोटा रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मृतक के परिजन और स्थानीय लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।